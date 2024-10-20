Новиков о тренерах вратарей: «Опыт сборной Карпина имеет смысл применить в нашем хоккее»

Юрий Новиков высказался о тренерах вратарей в хоккее.

– В современном хоккее становится ключевой позиция тренера вратарей. По сути, такой тренер становится вторым главным тренером – и несет большую долю ответственности за результат.

Не удивлюсь, если в ближайшее время в ряде клубов КХЛ появятся два тренера вратарей. На мой взгляд, этоот ход уже напрашивается – и тот, кто сделет его первым, откроет в КХЛ новую моду.

– Некоторые наши эксперты советуют не переоценивать роль тренеров вратарей и не сбрасывать на них ответственность главного тренера за результат. В качестве отрицательного примера приводят футбольную сборную России, где Валерий Карпин полностью отдает вратарский вопрос на откуп тренеру голкиперов. Что скажете?

– У меня другое мнение. Наоборот, Карпин делает правильно, когда делает исключение для вратарей и фактически создает под них отдельный департамент с отдельной ответственностью. В этом вижу полное понимание важности вратарской профессии и вратарского участка работы.

А еще скажу, что в хоккее значимость вратаря еще выше, чем в футболе, он постоянно в игре, под градом бросков. Считаю, опыт сборной Карпина имеет смысл внимательно посмотреть в нашем хоккее, в КХЛ, – сказал заслуженный тренер России по хоккею.