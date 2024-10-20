«Плимут» Руни потерпел крупнейшее поражение в сезоне – от «Кардиффа» (0:5). Уэйн отбывал дисквалификацию
Матч 10-го тура Чемпионшипа, проходивший в Уэльсе, завершился победой хозяев со счетом 5:0. Для «Плимута» это самое крупное поражение в текущем сезоне.
Отметим, что главный тренер гостей Уэйн Руни не мог руководить своей командой в этом матче из-за дисквалификации.
«Это трудно выразить словами. Я думаю, мы хорошо начали игру, неплохо контролировали ход игры и должны были повести со счетом 1:0, у Майкла Обафеми был отличный шанс. Кроме того, мы были очень небрежны, часто теряли мяч. Мы неудачно вступали в отбор и неправильно действовали в простейших ситуациях. Если не действовать правильно в этой лиге, то тебя будут ждать такие матчи, как сегодняшний.
Сложно наблюдать с трибун, хочется быть там, у кромки поля, и пытаться помочь команде. Сегодня мы должны отдать должное «Кардиффу». Они заслуживали победы, они играли лучше», – сказал Руни после игры.
«Плимут» занимает 19-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 11 очков после 10 матчей.
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