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Mercedes Бонифасе столкнулся с грузовиком на трассе. Форвард «Байера» не был за рулем, он повредил руки, у него шла кровь

Нападающий «Байера» Виктор Бонифасе попал в ДТП с грузовиком.

Как сообщает Bild, столкновение произошло на трассе около 7 часов утра в воскресенье, когда Бонифасе ехал на своем автомобиле Mercedes в аэропорт Франкфурта, чтобы встретить своих друзей. В момент происшествия футболист не был за рулем.

Последствия ДТП Бонифасе опубликовал в своих соцсетях – в результате столкновения его автомобиль был разбит с правой стороны. Также на кадрах можно увидеть окровавленную руку нигерийца.

В «Байере» сообщили, что Бонифасе не получил серьезных травм – у нападающего выявлены лишь незначительные повреждения рук.

По словам полиции, водитель грузовика не справился с управлением из-за переутомления – 59-летний мужчина также не пострадал в результате аварии. Общий ущерб от ДТП оценивается примерно в 200 тысяч евро.

Фото: инстаграм Виктора Бонифасе

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
logoБайер
logoбундеслига Германия
происшествия
logoВиктор Бонифасе
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