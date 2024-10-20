Mercedes Бонифасе столкнулся с грузовиком на трассе. Форвард «Байера» не был за рулем, он повредил руки, у него шла кровь
Как сообщает Bild, столкновение произошло на трассе около 7 часов утра в воскресенье, когда Бонифасе ехал на своем автомобиле Mercedes в аэропорт Франкфурта, чтобы встретить своих друзей. В момент происшествия футболист не был за рулем.
Последствия ДТП Бонифасе опубликовал в своих соцсетях – в результате столкновения его автомобиль был разбит с правой стороны. Также на кадрах можно увидеть окровавленную руку нигерийца.
В «Байере» сообщили, что Бонифасе не получил серьезных травм – у нападающего выявлены лишь незначительные повреждения рук.
По словам полиции, водитель грузовика не справился с управлением из-за переутомления – 59-летний мужчина также не пострадал в результате аварии. Общий ущерб от ДТП оценивается примерно в 200 тысяч евро.
Фото: инстаграм Виктора Бонифасе
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