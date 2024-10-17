Ямаль, Левандовски и Ольмо тренировались в общей группе «Барсы» перед матчем с «Севильей». Флик может провести ротацию состава перед «Баварией» и «Реалом»
Три игрока «Барселоны» вернулись в общую группу после травм.
Как сообщает Marca, на сегодняшней тренировке каталонского клуба в общей группе занимались Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Дани Ольмо.
Напомним, Ямаль и Левандовски получили повреждения во время перерыва на сборные, но избежали серьезных травм. Ольмо не играл с середины сентября из-за травмы бедра.
Отмечается, что восстановившиеся игроки могут попасть в заявку «Барселоны» на матч с «Севильей» в воскресенье, однако их выход в стартовом составе находится под вопросом. Главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик не исключает проведения ротации, чтобы ключевые игроки были готовы к матчам с «Баварией» и «Реалом» на следующей неделе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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