У Винисиуса 75 (47+28) голевых действий в последних 4 сезонах Ла Лиги – больше всех

Винисиус Жуниор совершил больше всех голевых действий за последние 4 сезона Ла Лиги .

За этот период на счету вингера «Реала » 75 (47+28) очков по системе «гол+пас».

В субботу Винисиус забил победный мяч в игре 10-го тура с «Сельтой» (2:1).