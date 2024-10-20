У Винисиуса 75 (47+28) голевых действий в последних 4 сезонах Ла Лиги – больше всех
Винисиус Жуниор совершил больше всех голевых действий за последние 4 сезона Ла Лиги.
За этот период на счету вингера «Реала» 75 (47+28) очков по системе «гол+пас».
В субботу Винисиус забил победный мяч в игре 10-го тура с «Сельтой» (2:1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: StatMuse FC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости