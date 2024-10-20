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Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с АЕК. Трансляцию матча лидеров смотрите на Спортсе’’ с Керимовым и Лукомским

В 8-м туре Суперлиги встретятся лидер ПАОК и АЕК из группы делящих 2-е место.

Прямую трансляцию матча смотрите на Спортсе’’ – игра начнется в 20:30 мск, комментировать будут Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

Напомним, ПАОК лидирует после 7 туров с 16 очками, ниже в таблице четыре команды, набравших по 14 очков – в том числе АЕК.

Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева поднялась на первое место после победы в предыдущем матче со счетом 2:0.

Чемпионат Греции

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции

Опубликовано: Sports
logoЦСКА
результаты
logoАЕК
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoМагомед Оздоев
logoЭльвин Керимов
logoФедор Чалов
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