Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с АЕК. Трансляцию матча лидеров смотрите на Спортсе’’ с Керимовым и Лукомским
В 8-м туре Суперлиги встретятся лидер ПАОК и АЕК из группы делящих 2-е место.
Прямую трансляцию матча смотрите на Спортсе’’ – игра начнется в 20:30 мск, комментировать будут Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
Напомним, ПАОК лидирует после 7 туров с 16 очками, ниже в таблице четыре команды, набравших по 14 очков – в том числе АЕК.
Команда Федора Чалова и Магомеда Оздоева поднялась на первое место после победы в предыдущем матче со счетом 2:0.
Чемпионат Греции
8-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовано: Sports
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