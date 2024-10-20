Кейн набрал 15 очков в фэнтези за хет-трик «Штутгарту». Форвард забил впервые за 3 матча в Бундеслиге

В 7-м туре чемпионата Германии «Бавария» дома разгромила «Штутгарт» (4:0).

Харри Кейн оформил хет-трик за 23 минуты: открыл счет на 57-й минуте, а затем забил на 60-й и 80-й.

Англичанин набрал 15 фэнтези-очков: +3 за полный матч, +12 за голы. У него есть голы впервые за 3 тура. В этом сезоне Бундеслиги «Бавария» не смогла победить в матчах, когда у Кейна не было результативных действий: 3:3 с «Айнтрахтом» и 1:1 с «Байером».

За 7 туров Харри Кейн набрал 63 очка в фэнтези-турнире Бундеслиги , он второй по результативности игрок турнира после Омара Мармуша из «Айнтрахта» (67). Нападающий «Баварии» – самый популярный игрок турнира с 74,69% выбора.

«Фэнтези на Спортсе» – телеграм-канал с лайфхаками и советами