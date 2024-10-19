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Осимхен ударом через себя забил «Антальяспору» в чемпионате Турции. У форварда «Галатасарая» 3+3 в 5 матчах

Виктор Осимхен забил красивый гол в матче чемпионата Турции.

Нападающий «Галатасарая» поразил ворота «Антальяспора» ударом через себя (3:0).

Осимхен набрал 6 очков по системе «гол+пас» в 5 матчах за турецкий клуб – 3 гола и 3 результативные передачи.

Нигериец был арендован у «Наполи» прошлым летом.

Фото: кадр из трансляции beIN Sports

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoсерия А Италия
logoГалатасарай
logoАнтальяспор
logoвысшая лига Турция
logoНаполи
logoСборная Нигерии по футболу
logoВиктор Осимхен
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