Компани о 4:0 со «Штутгартом»: «Бавария» могла бы лучше использовать моменты. Мы не потеряли концентрацию и заслуженно выиграли. Готовимся к «Барсе»

Венсан Компани оценил игру «Баварии» против «Штутгарта» (4:0).

Все голы мюнхенцы забили во втором тайме. Главный тренер команды Венсан Компани ответил на вопрос, что сказал игрокам в перерыве.

«Сохранять спокойствие и не допускать контратак. Я чувствовал, что мы могли бы лучше использовать наши моменты, особенно в первом тайме.

«Штутгарт » – очень хорошая команда. Мы не потеряли концентрацию и в конце заслуженно выиграли матч. Я рад за ребят.

Теперь готовимся к следующему матчу против «Барселоны», – сказал Компани.

В среду «Бавария » сыграет на выезде с «Барселоной» в Лиге чемпионов.