Компани о 4:0 со «Штутгартом»: «Бавария» могла бы лучше использовать моменты. Мы не потеряли концентрацию и заслуженно выиграли. Готовимся к «Барсе»
Венсан Компани оценил игру «Баварии» против «Штутгарта» (4:0).
Все голы мюнхенцы забили во втором тайме. Главный тренер команды Венсан Компани ответил на вопрос, что сказал игрокам в перерыве.
«Сохранять спокойствие и не допускать контратак. Я чувствовал, что мы могли бы лучше использовать наши моменты, особенно в первом тайме.
«Штутгарт» – очень хорошая команда. Мы не потеряли концентрацию и в конце заслуженно выиграли матч. Я рад за ребят.
Теперь готовимся к следующему матчу против «Барселоны», – сказал Компани.
В среду «Бавария» сыграет на выезде с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern & Germany
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