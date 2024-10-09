8+4 за 6 туров у форварда Бундеслиги. Его зовут не Харри Кейн

Артем Денисов – об Омаре Мармуше.

Мармуш – в списке самых результативных игроков топ-лиг

25-летний египтянин из «Айнтрахта» в мощной компании.

Дубль «Вольфсбургу», 2+2 с «Килем», 2+1 против «Баварии»!

Еще Мармуш сделал два ассиста в первом раунде Кубка Германии против брауншвейгского «Айнтрахта», забил «Бешикташу» в Лиге Европы и Кабо-Верде в квалификации Кубка Африки. Только две команды из 10 оставили Мармуша без голов и передач: «Дортмунд» (наверное, единственное достижение защиты «Боруссии» на старте сезона) и «Виктория» Пльзень в ЛЕ.

Омар забил в Бундеслиге на 3,9 гола больше ожидаемого – отличное завершение, которого ранее в карьере никогда не было. Либо вышел на новый уровень, либо скоро увидим достаточно промахов Мармуша из выгодных позиций. А пока лучше Омара реализует моменты только Маркус Тюрам (забил на 4,4 гола больше ожидаемого).

Пока не ушли от темы реализации: оцените по ссылке , как Мармуш уничтожил Ко Итакуру из «Гладбаха». Такому хладнокровию позавидует даже Коул Палмер.

С ассистами все иначе: 3,8 ожидаемых и 4 реальных. Это значит, что и Мармуш создает много моментов (больше лишь Рафинья и Ламин Ямаль), и партнеры не транжирят шансы.

Возможно, ничего этого не было бы, если бы не продажа Коло-Муани

Мармуш перешел в «Айнтрахт» год назад свободным агентом из «Вольфсбурга».

Именно «Вольфсбург» в 2017-м раскопал 18-летнего Мармуша в академии египетского клуба «Вади Дегла». Но Омар так и не зажег: съездил в аренды («Санкт-Паули» во второй Бундеслиге, «Штутгарт»), в последний год контракта поиграл за «Вольфсбург» и скопил 5+1 – скромно.

Дальше обстоятельства сложились идеально для Мармуша.

В последний день летнего трансферного окна-2023 «Айнтрахт» продал Рандаля Коло-Муани в «ПСЖ» за 95 млн евро. Это сейчас Коло-Муани страдает в Париже, а тогда переходил в статусе лучшего игрока Бундеслиги-2022/23 по гол+пас. Сделка легко могла не состояться: «Айнтрахт» заранее не приобрел замену Коло-Муани, но не согласиться на финальную сумму было бы глупо.

Если бы Коло-Муани остался, Мармуш играл бы ближе к флангу, что часто происходило и в «Вольфсбурге». Однако он оказался безальтернативной опцией на острие в роли подвижного центрфорварда.

И это сработало.

Мармуш провел лучший сезон в карьере: 12 голов и 6 ассистов только в Бундеслиге-2023/24. Ему все равно не хватало стабильности, но с железным местом в основе показал, что точно достоин команды с еврокубковыми амбициями.

Прямо сейчас Мармуш – один из опаснейших игроков в мире на пространстве

Матч с «Баварией» (3:3) – лучшая иллюстрация тезиса.

Грандиозную игру Мармуша при желании легко обесценить: якобы «Бавария» слишком высоко задирает линию защиты и оставляет пространство. Неувязка в том, что только «Ювентус» и «Ливерпуль» допускают меньше моментов в топ-лигах, чем «Бавария». А до встречи с «Айнтрахтом» и Мармушем «Бавария» так вообще была лидером. Например, Виртц, Фримпонг и другие резкие игроки «Байера» соорудили против нее 0 опасных быстрых выпадов. Мармуш причастен к трем колким атакам, все из которых закончились голами.

В первом голе умно сместился ближе к левому флангу, уйдя подальше от Упамекано и Кима. Оцените, что делает Фарес Шаиби (левый полузащитник в 4-4-2): не бежит сам к воротам Мануэля Нойера, а уводит Упамекано и открывает пространство для Мармуша. Омар очевидно быстрее Рафы Геррейру, ставшего ситуативным оппонентом, так португалец еще и позиционно ошибся: проспал включение Мармуша в центр, думая, что он откроется ближе к левому флангу.

Во втором голе Мармуш уничтожил Упамекано. Можно сколько угодно насмехаться над Упамекано, но это один из быстрейших центральных защитников в мире – в прошлом сезоне Бундеслиги лишь у двух ЦЗ пиковая скорость выше, чем у Дайо. Мармуш за счет бешеного ускорения оторвался от Упамекано – не просто в равном спринте, Омар еще и успевал тащить мяч, чтобы в итоге своевременно и удобно покатить под удар Юго Экитику.

В третьем голе – классика открываний Мармуша. Формально он проиграл борьбу за мяч против Кима, но для «Айнтрахта» важнее выиграть подбор, а Мармушу успеть забежать за спины защитникам. Так и произошло: первым на отскоке был игрок «Айнтрахта», Мармуш уже показал, куда отдавать, пока Ким еще только разворачивался.

Реализация моментов тоже шикарная: сильные, точные, своевременные удары.

Венсан Компани особенно впечатлился Мармушем, когда «Айнтрахт» забивал второй: «То, что он сделал перед ассистом на Экитика, нечасто увидишь. Так пройти Упамекано – никто не делал подобного в этом сезоне. И затем принять наилучшее решение, после такого забега и на такой скорости! Большую часть времени Мармуш выглядит расслабленным, но он невероятно быстр, когда начинает действовать».

Ощущения Компани подтверждаются статистикой. Омар занимает высокое 5-е место в Бундеслиге по спринтам (177), при этом лишь семеро полевых футболистов пробегают в пересчете на 90 минут меньше, чем Мармуш (9,5 км). То есть Мармуш бегает мало, но ускоряется едва ли не больше всех в лиге. Грамотно распределяет силы.

И дает монструозный атакующий объем.

99-й процентиль означает, что Мармуш лучше 99% форвардов Бундеслиги в каждой из упомянутых категорий. При этом Мармуш едва ли не худший игрок чемпионата по потерям. Это взаимосвязано: он пытается обострить каждый раз, когда получает мяч. Постоянно идет в скоростной дриблинг, протаскивает мяч к штрафной и не замедляется, а сразу ищет либо ударную точку, либо одноклубника в лучшей позиции. При этом у Мармуша нет одного канала движений – двигается по всему периметру атаки.

Это подмечал тренер «Киля» Марсель Рапп после 2+2 Мармуша в очном матче: «Омара невозможно нейтрализовать планом на игру, потому что перед стартом непонятно, где он будет появляться чаще: справа, слева, в центре. Он везде. Поэтому против него так сложно защищаться».

Мармуш и правда оказывается везде, но комфортнее ему ближе к левому флангу – оттуда приятнее смещаться под удар с ведущей правой ноги.

Египтянин прямо сейчас собрал все элементы идеального форварда на пространстве: мощное ускорение + отличный тайминг рывков за спины защитникам + разумность решений с мячом на большой скорости + завершение элитного качества. После проходов с мячом он лидирует в Бундеслиге одновременно по голам (4), ударам (11), пасам под удар (6) и ассистам (2).

Тренер «Айнтрахта» Дино Топпмеллер так объяснял неуязвимость Мармуша: «Его трудно нейтрализовать из-за темпа, который он предлагает сопернику, и его умению забегать за спины. Он отлично контролирует мяч на скорости, способен отдавать хорошие передачи даже на ускорении».

Проблема для соперников «Айнтрахта» – хорош не только Мармуш. У него великолепный дуэт с Экитиком

Юго Экитик – 22-летний француз, которого «Айнтрахт» забрал у… «ПСЖ». Экитик сверкнул в «Реймсе», очень зря выбрал «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе и не получил шанса у Луиса Энрике. Я писал о таланте Юго и его странном решении переехать в Париж – вот текст .

Экитик мог стать частью сделки по Коло-Муани, но не получилось. Пришлось полгода сидеть без футбола – до зимнего трансферного окна. Вторую половину прошлого сезона Экитик и Мармуш притирались друг к другу и после полноценной предсезонки составили один из самых красивых атакующих дуэтов в Европе.

Их пока лучший матч в паре – 3:1 против «Хоффенхайма». Можете посмотреть хотя бы обзор , он показателен.

Как и Мармуш, Экитик крайне опасен на пространстве. Как и Мармуш, Экитик очень быстр (пиковая скорость у Юго даже выше – 35,53 против 35,14). Как и Мармуш, Экитик – не жадина, он хорошо оценивает ситуации даже на скорости. В сравнении с египтянином Экитик выделяется ростом (189 см, у Омара 177) и выдающейся техникой.

Рост помогает Экитику цепляться за верх. Он, конечно, не мощный столб, но способен ставить корпус и кое-где перевешивать соперников. А техника – гарант элегантного дриблинга. В «Реймсе» Экитик любил играть пятками, четкостью действий напоминая Ибрагимовича. В «Айнтрахте» все чаще ловко финтит на ограниченных пространствах, сразу после этого набирая скорость и не забывая поднять голову, чтобы найти Мармуша.

Юго тоже отлично начал сезон: 5+4 во всех турнирах.

Закрыть одновременно и Мармуша, и Экитика очень сложно. Нужно либо сесть в глухую защиту, чтобы лишить пространства (и держать концентрацию 90 минут), либо забрать мяч и не отдавать («Бавария» допустила три ошибки – три мгновенных наказания). Любые переходные фазы – шанс для Мармуша и Экитика. Быстрые, способные и завершить, и ассистировать, оба в огненной форме.

Респект тренеру, который максимизирует качества Мармуша

Главный тренер Дино Топпмеллер прекрасно осознает лучшие качества Мармуша – и адаптирует тактику под лидера.

Это заметно по двум статистическим показателям – владению мячом и PPDA (интенсивность прессинга – чем показатель ниже, тем прессинг интенсивнее).

В новом сезоне «Айнтрахт» – наименее прессингующая команда Бундеслиги. Она с удовольствием отходит назад и ждет, когда соперник рванет вперед и откроет пространство за спинами. Именно туда и мчится Мармуш после отбора мяча.

«Айнтрахт» сразу вертикализирует игру. Только «Вольфсбург» владеет мячом меньше, это следствие тяжелого календаря: «Бавария», «Байер», «Штутгарт». Кстати, показательно: в очном матче против «Айнтрахта» «Вольфсбург» владел мячом уже 60% времени.

Вертикализация и отказ от прессинга – адаптация под Мармуша, а не футбол мечты Топпмеллера. В прошлом сезоне Дино изначально ставил на владение (зачастую стерильное). Постепенно осознавал, что игрокам атаки больше идет контратакующий стиль. В межсезонье приоритеты изменились окончательно.

«Айнтрахт» лидирует в Бундеслиге по ударам и по голам после быстрых выпадов.

У «Айнтрахта» неплохой состав, но явно скромнее «Баварии», «Байера», «Дортмунда», «Лейпцига». Однако Мармуш (правильнее даже сказать, что его дуэт с Экитиком) способен вывести «Айнтрахт» в претенденты на топ-4. И дело не только в шикарной паре нападающих – тренер осознает, как выкрутить потенциал Мармуша и Экитика на максимум, и подстраивает остальную команду под лидеров.

Это хорошая работа.

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Фото: Uwe Anspach/dpa, Jvrgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Grimm