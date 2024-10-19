Артета о том, что его хотели заиграть за Англию на ЧМ-2010: «Я бы согласился. Реально смотрел на ситуацию, учитывая, какие игроки были в то время у Испании»

Микель Артета признался, что был согласен выступать за сборную Англии на ЧМ-2010.

Тогдашний тренер «трех львов» Фабио Капелло рассчитывал заиграть хавбека «Эвертона» за Англию, но ФИФА не пошла навстречу. Ранее Артета выступал за юношеские и молодежную сборные Испании .

«Я бы согласился [играть за Англию]. Я очень горжусь этим [шансом]. Я реально смотрел на ситуацию, учитывая, какие игроки были в то время в составе Испании и насколько огромным для меня был вызов. Крайне важно знать свой уровень – посмотрите на себя в зеркало.

В итоге ничего не получилось. Но было здорово – по крайней мере думать об этом», – сказал тренер «Арсенала».