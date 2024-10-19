Артета допустил, что возглавил бы сборную Англии в будущем: «Я ведь здесь 22 года. Меня всегда уважали, эта страна и история ее футбола меня вдохновляют» 

Микель Артета допустил, что мог бы возглавить сборную Англии в будущем.

- Если решите тренировать сборную, то будете рассматривать только Испанию?

– Нет, у меня другие ощущения – я ведь здесь [в Англии] 22 года. Меня всегда уважали, я был и остаюсь желанным, эта страна и история ее футбола меня вдохновляют. Думаю, это то, чем нужно по-настоящему гордиться, – сказал тренер «Арсенала ».

На этой неделе новым тренером «трех львов» был назначен Томас Тухель, который приступит к работе с 1 января 2025 года.