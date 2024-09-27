«Боруссия» Дортмунд – «Бохум». Онлайн-трансляция начнется в 21:30

Дортмундская «Боруссия» примет «Бохум» в 5-м туре Бундеслиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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