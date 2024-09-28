Гирасси забил в 3-м матче подряд. У форварда «Дортмунда» 4 гола на отрезке
Серу Гирасси продлил голевую серию до трех матчей.
Форвард дортмундской «Боруссии» сделал дубль в игре 5-го тура Бундеслиги с «Бохумом» (4:2).
Всего в последних трех матчах на счету 28-летнего игрока сборной Гвинеи 4 гола. В межсезонье Гирасси перешел в «Боруссию» из «Штутгарта» за 18 млн евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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