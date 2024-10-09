Руни – лучший игрок сборной Англии в XXI веке по версии Goal. Бекхэм – 2-й, Кейн – 3-й, Джеррард – 4-й, Лэмпард – 9-й

Уэйн Руни признан лучшим игроком сборной Англии в XXI веке по версии Goal.

Спортивный интернет-портал составил рейтинг лучших футболистов, выступавших за английскую национальную команду с 2000 года. В список вошли 25 игроков.

Топ-15 выглядит так:

1. Уэйн Руни ;

2. Дэвид Бекхэм ;

3. Харри Кейн ;

4. Стивен Джеррард ;

5. Эшли Коул;

6. Майкл Оуэн;

7. Рио Фердинанд;

8. Пол Скоулз ;

9. Фрэнк Лэмпард;

10. Рахим Стерлинг;

11. Джон Терри;

12. Джо Коул;

13. Букайо Сака;

14. Гари Невилл;

15. Джордан Пикфорд.