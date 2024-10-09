Руни – лучший игрок сборной Англии в XXI веке по версии Goal. Бекхэм – 2-й, Кейн – 3-й, Джеррард – 4-й, Лэмпард – 9-й
Уэйн Руни признан лучшим игроком сборной Англии в XXI веке по версии Goal.
Спортивный интернет-портал составил рейтинг лучших футболистов, выступавших за английскую национальную команду с 2000 года. В список вошли 25 игроков.
Топ-15 выглядит так:
1. Уэйн Руни;
2. Дэвид Бекхэм;
3. Харри Кейн;
4. Стивен Джеррард;
5. Эшли Коул;
6. Майкл Оуэн;
7. Рио Фердинанд;
8. Пол Скоулз;
9. Фрэнк Лэмпард;
10. Рахим Стерлинг;
11. Джон Терри;
12. Джо Коул;
13. Букайо Сака;
14. Гари Невилл;
15. Джордан Пикфорд.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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