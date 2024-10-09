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  • Руни – лучший игрок сборной Англии в XXI веке по версии Goal. Бекхэм – 2-й, Кейн – 3-й, Джеррард – 4-й, Лэмпард – 9-й
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Руни – лучший игрок сборной Англии в XXI веке по версии Goal. Бекхэм – 2-й, Кейн – 3-й, Джеррард – 4-й, Лэмпард – 9-й

Уэйн Руни признан лучшим игроком сборной Англии в XXI веке по версии Goal.

Спортивный интернет-портал составил рейтинг лучших футболистов, выступавших за английскую национальную команду с 2000 года. В список вошли 25 игроков.

Топ-15 выглядит так:

1. Уэйн Руни;

2. Дэвид Бекхэм;

3. Харри Кейн;

4. Стивен Джеррард;

5. Эшли Коул;

6. Майкл Оуэн;

7. Рио Фердинанд;

8. Пол Скоулз;

9. Фрэнк Лэмпард;

10. Рахим Стерлинг;

11. Джон Терри;

12. Джо Коул;

13. Букайо Сака;

14. Гари Невилл;

15. Джордан Пикфорд.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoГари Невилл
logoРио Фердинанд
logoПол Скоулз
logoУэйн Руни
logoЭшли Коул
logoДжон Терри
logoФрэнк Лэмпард
logoДжо Коул
logoСтивен Джеррард
logoМайкл Оуэн
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoДэвид Бекхэм
рейтинги
logoДжордан Пикфорд
logoРахим Стерлинг
logoХарри Кейн
logoБукайо Сака
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635 октября, 17:30
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