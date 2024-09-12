Гави частично тренировался с командой впервые после почти 300 дней отсутствия из-за разрыва «крестов». «Барса» не будет форсировать восстановление

Гави вернулся к тренировкам с командой.

20-летний полузащитник «Барселоны» провел часть занятия в общей группе – впервые после почти 300 дней восстановления от травмы крестообразной связки и мениска. Перед началом Гави прошел через традиционный «коридор».

В «Барселоне» не будут форсировать его возвращение – планируется, что хавбек выйдет на поле в октябре. Его включение в состав будет проходить постепенно, чтобы он смог набрать игровой ритм. Ожидается, что он будет на 100% готов к декабрю.

Гави получил травму 19 ноября 2023 года во время игры за сборную Испании против Грузии в квалификации к Евро.