Гави частично тренировался с командой впервые после почти 300 дней отсутствия из-за разрыва «крестов». «Барса» не будет форсировать восстановление
Гави вернулся к тренировкам с командой.
20-летний полузащитник «Барселоны» провел часть занятия в общей группе – впервые после почти 300 дней восстановления от травмы крестообразной связки и мениска. Перед началом Гави прошел через традиционный «коридор».
В «Барселоне» не будут форсировать его возвращение – планируется, что хавбек выйдет на поле в октябре. Его включение в состав будет проходить постепенно, чтобы он смог набрать игровой ритм. Ожидается, что он будет на 100% готов к декабрю.
Гави получил травму 19 ноября 2023 года во время игры за сборную Испании против Грузии в квалификации к Евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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