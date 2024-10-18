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«Реал» сыграет с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании 8 января, «Барселона» с «Атлетиком» – 9-го

Полуфинальные матчи Суперкубка Испании назначены на 8 и 9 января.

В полуфинале турнира, который пройдет в Саудовской Аравии, встретятся сперва «Реал» и «Мальорка», а на следующий день – «Атлетик» и «Барселона».

Финал пройдет 12 января. Все игры примет «Король Абдалла Спортс Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
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