  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» выиграл 7 из 8 последних матчей, 5 из них – всухую. Единственное поражение – от «Краснодара»
13

«Зенит» выиграл 7 из 8 последних матчей, 5 из них – всухую. Единственное поражение – от «Краснодара»

«Зенит» потерял очки только в одном матче с конца августа.

Команда Сергея Семака одолела «Акрон» (5:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

Начиная с 31 августа действующие чемпионы России выиграли 7 из 8 матчей во всех турнирах, 5 из них – не пропустив. Единственное поражение – от «Краснодара» (0:2) 28 сентября.

22 октября «Зенит» встретится с «Факелом» в рамках Фонбет Кубка России.

Опубликовано: Sports
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Зенит» забил 5 голов «Акрону», «Ахмат» против «Факела», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу
46349 минут назадLive
«Зенит» разнес «Акрон» на выезде – 5:0! Мостовой сделал дубль, Дзюба травмировался, Савичева удалили
104сегодня, 16:54
У Гонду 5 голов в 6 матчах РПЛ. Форвард «Зенита» забил «Акрону»
14сегодня, 16:28
Погребняк о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «В чем позор, в чем смысл?! Если кто-то завидует, надо составлять конкуренцию на поле»
135сегодня, 15:58
«Зенит» и «Матч» называют игрока не Гонду, а Лусиано. Почему?
103сегодня, 15:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ливерпуль» может продать Трента «Реалу» зимой. «Красные» знают, что защитник не продлит контракт
6 минут назад
Кения и Ирак готовы сыграть со сборной России в 2025 году
610 минут назад
«МЮ» сделал запрос по тренеру «Спортинга» Амориму. Пока в клубе доверяют тен Хагу (Флориан Плеттенберг)
713 минут назад
Кудус – лучший дриблер в топ-лигах в этом сезоне. Хвича – 4-й, Винисиус – 6-й, Ямаль – 7-й
115 минут назад
Медведев про Дзюбу: «Поговорили, потолкались перед матчем. У них с Семаком нет никакого конфликта. Не надо искать черную кошку в комнате, если ее там нет»
435 минут назад
Семак про 5:0 с «Акроном»: «Трудовая победа. Хорошо, что «Зенит» забил в 1-м тайме, поспокойней было»
1241 минуту назад
Чемпионат России. «Зенит» забил 5 голов «Акрону», «Ахмат» против «Факела», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу
46349 минут назадLive
В сборной Сейшельских островов заявили о готовности сыграть с Россией в 2025 году
4150 минут назад
Британские власти призвали «устранить предвзятость» по отношению к темнокожим тренерам. В АПЛ 43% игроков – чернокожие, а среди тренеров их 4,4%, утверждает Black Footballers Partnership
3052 минуты назад
Платформа с играми для любителей РПЛ: залетайте!
сегодня, 17:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Шабаба», «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Аль-Фейху»
25 минут назадLive
«Зенит» 9 раз сыграл на ноль в сезоне РПЛ и повторил рекорд чемпионата по сухим матчам после первых 12 туров
7 минут назад
«Ахмат» – «Факел». 2:1 – Камилов забил. Онлайн-трансляция
315 минут назадLive
Мостовой набрал 14 очков в фэнтези РПЛ за дубль «Акрону». Его популярность – 0,00%
216 минут назадФэнтези
«Монако» – «Лилль». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
218 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Санкт-Паули». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
218 минут назад
Сергей Семак: «После замены Дзюбы у «Зенита» ничего не поменялось, играли так же. В атаке смотрелись хорошо, в обороне есть недочеты»
321 минуту назад
Семин о Гвардиоле на тренерских курсах РФС: «Если удастся привезти, это будет большое дело для российского футбола. Он выдающийся тренер»
237 минут назад
Амброзини о Даниэле Мальдини: «Он может пойти другим путем, даже в «Ювентус» или «Интер». У него есть все, но чтобы сделать следующий шаг, надо понять, насколько он стабилен»
46 минут назад
Уайт о Салиба в «Арсенале»: «Никто даже не пытается обвести его на тренировках – бесполезно. Не могу назвать ни одну его слабость»
1сегодня, 17:00