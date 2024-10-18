«Зенит» выиграл 7 из 8 последних матчей, 5 из них – всухую. Единственное поражение – от «Краснодара»

«Зенит» потерял очки только в одном матче с конца августа.

Команда Сергея Семака одолела «Акрон» (5:0) в 11-м туре Мир РПЛ .

Начиная с 31 августа действующие чемпионы России выиграли 7 из 8 матчей во всех турнирах, 5 из них – не пропустив. Единственное поражение – от «Краснодара» (0:2) 28 сентября.

22 октября «Зенит» встретится с «Факелом» в рамках Фонбет Кубка России.