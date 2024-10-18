Уайт о Салиба в «Арсенале»: «Никто даже не пытается обвести его на тренировках – бесполезно. Не могу назвать ни одну его слабость»
Бен Уайт высказался о высоком уровне Вильяма Салиба.
«Салиба абсолютно невероятен. Я не могу назвать никакую его слабость или что-то, над чем ему нужно поработать.
Я знаю, что всем нам стоит над чем-то работать, но он уже так играет, хотя еще очень молод. Это так странно. На тренировках, очевидно, можно заметить, насколько он хорош, но в игре это совершенно другой уровень, и это видно.
Он может спокойно двигаться на тренировках, никто его не обведет. Как будто никто даже и не пытается, потому что они просто знают, что это бесполезно», – сказал защитник «Арсенала».
Салиба – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Рюдигер – 2-й, Диаш – 5-й
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
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