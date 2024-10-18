Уайт о Салиба в «Арсенале»: «Никто даже не пытается обвести его на тренировках – бесполезно. Не могу назвать ни одну его слабость»

Бен Уайт высказался о высоком уровне Вильяма Салиба.

«Салиба абсолютно невероятен. Я не могу назвать никакую его слабость или что-то, над чем ему нужно поработать.

Я знаю, что всем нам стоит над чем-то работать, но он уже так играет, хотя еще очень молод. Это так странно. На тренировках, очевидно, можно заметить, насколько он хорош, но в игре это совершенно другой уровень, и это видно.

Он может спокойно двигаться на тренировках, никто его не обведет. Как будто никто даже и не пытается, потому что они просто знают, что это бесполезно», – сказал защитник «Арсенала».

Салиба – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Рюдигер – 2-й, Диаш – 5-й