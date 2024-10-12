«Арсеналу» на случай продажи Салиба «Реалу» интересен 20-летний Диоманде из «Спортинга» (Record)

«Арсеналу» интересен Усман Диоманде из «Спортинга».

OneFootball со ссылкой на Record сообщает, что лондонский клуб может приобрести защитника летом 2025 года, если Вильям Салиба перейдет в мадридский «Реал».

«Арсенал» давно следит за прогрессом Диоманде , интерес к которому проявляли «Челси», «Бавария» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне защитник провел десять матчей за клуб во всех турнирах.

Текущий контракт футболиста рассчитан до 2027 года и предусматривает право выкупа за 80 миллионов евро. Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 40 миллионов евро.