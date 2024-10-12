«Арсеналу» на случай продажи Салиба «Реалу» интересен 20-летний Диоманде из «Спортинга» (Record)
«Арсеналу» интересен Усман Диоманде из «Спортинга».
OneFootball со ссылкой на Record сообщает, что лондонский клуб может приобрести защитника летом 2025 года, если Вильям Салиба перейдет в мадридский «Реал».
«Арсенал» давно следит за прогрессом Диоманде, интерес к которому проявляли «Челси», «Бавария» и «Ньюкасл».
В нынешнем сезоне защитник провел десять матчей за клуб во всех турнирах.
Текущий контракт футболиста рассчитан до 2027 года и предусматривает право выкупа за 80 миллионов евро. Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 40 миллионов евро.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: OneFootball
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