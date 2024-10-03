Рюдигер подписал бы Салиба в «Реал»: «Иметь его в составе было бы здорово. Милитао возвращается в лучшую форму после «крестов», но у нас слишком много матчей»
Антонио Рюдигер рассказал, кого из защитников подписал бы в «Реал».
«Я очень доволен Эдером Милитао, после разрыва «крестов» он возвращается в свою лучшую форму.
У нас слишком много матчей, поэтому мы будем ротировать состав, так что иметь Вильяма Салиба было бы здорово», – сказал защитник «Мадрида» в интервью на ютуб-канале The Inside Scoop.
Салиба провел 6 матчей за «Арсенал» в этом сезоне. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Zone
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости