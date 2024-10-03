Рюдигер подписал бы Салиба в «Реал»: «Иметь его в составе было бы здорово. Милитао возвращается в лучшую форму после «крестов», но у нас слишком много матчей»

Антонио Рюдигер рассказал, кого из защитников подписал бы в «Реал».

«Я очень доволен Эдером Милитао , после разрыва «крестов» он возвращается в свою лучшую форму.

У нас слишком много матчей, поэтому мы будем ротировать состав, так что иметь Вильяма Салиба было бы здорово», – сказал защитник «Мадрида » в интервью на ютуб-канале The Inside Scoop.

Салиба провел 6 матчей за «Арсенал » в этом сезоне. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке .