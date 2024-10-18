Борис Ротенберг: «Без России – это не спорт. Посмотрите на Олимпиаду. Что это? Позорище какое-то»

Борис Ротенберг ответил, стал ли мировой спорт слабее без России.

– Является ли Россия спортивной державой?

– Конечно! Еще какой! На нас смотрят, как у нас все развивается, учатся. Мы еще подумаем, кого принимать, а кого – нет.

– Вам не кажется, что без России мировой спорт стал слабее?

– Это все понимают! Общаюсь со многими спортивными деятелями по всему миру.

В спорте я практически всю жизнь – за этот период появилось столько друзей и товарищей во всех странах... Мы до сих пор общаемся, сотрудничаем. Они сидят и ждут, когда все закончится.

Без России – это не спорт. Посмотрите на Олимпиаду . Что это? Позорище какое-то.

Например, по автоспорту мы под российским флагом поедем выступать в Дубай. Если нас где-то не принимают – мы подождем, но все равно будем развивать эти виды спорта, – сказал президент «Сочи » Борис Ротенберг .