Борис Ротенберг: «Без России – это не спорт. Посмотрите на Олимпиаду. Что это? Позорище какое-то»
– Является ли Россия спортивной державой?
– Конечно! Еще какой! На нас смотрят, как у нас все развивается, учатся. Мы еще подумаем, кого принимать, а кого – нет.
– Вам не кажется, что без России мировой спорт стал слабее?
– Это все понимают! Общаюсь со многими спортивными деятелями по всему миру.
В спорте я практически всю жизнь – за этот период появилось столько друзей и товарищей во всех странах... Мы до сих пор общаемся, сотрудничаем. Они сидят и ждут, когда все закончится.
Без России – это не спорт. Посмотрите на Олимпиаду. Что это? Позорище какое-то.
Например, по автоспорту мы под российским флагом поедем выступать в Дубай. Если нас где-то не принимают – мы подождем, но все равно будем развивать эти виды спорта, – сказал президент «Сочи» Борис Ротенберг.
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