Холанд извинился за 1:5 от Австрии: «Прошу у всех прощения, слишком плохая игра с моей стороны. Норвегия нацелена на 6 очков в ноябре»
Эрлинг Холанд извинился за разгромное поражение сборной Норвегии от Австрии.
Вчера норвежцы уступили австрийцам (1:5) в 4-м туре Лиги наций. Единственный гол за Норвегию забил Александр Серлот.
Форвард «Манчестер Сити» был капитаном национальной команды в отсутствие травмированного Мартина Эдегора. Он подвергся критике, в частности, из-за того, что отказался отвечать на вопросы норвежской прессы после матча.
«Прошу у всех прощения, это была слишком плохая игра с моей стороны.
В ноябре мы нацелены на шесть очков», – написал Холанд в инстаграме.
В рамках ноябрьских матчей Лиги наций сборная Норвегии сыграет со Словенией и Казахстаном.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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