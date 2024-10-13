Фабрицио Романо: «Мудрик – один из самых больших профессионалов в мире футбола. Он хочет преуспеть в «Челси», и клуб в него верит»

Фабрицио Романо настаивает на том, что Михаил Мудрик не покинет «Челси».

«Мудрик не ведет активной работы с целью уйти из «Челси », как и его агенты. Ситуация абсолютно спокойная. Он усердно работает над тем, чтобы проявить себя в глазах Энцо Марески.

Поверьте, Михаил Мудрик – один из самых больших профессионалов в мире футбола, потому что он каждый день крайне усердно работает над тем, чтобы стать своей лучшей версией.

Он хочет преуспеть в «Челси», и «Челси» на сто процентов верит в него и готов ждать. Сейчас ничто не указывает [на возможный трансфер]», – сказал инсайдер.