Фабрицио Романо: «Мудрик – один из самых больших профессионалов в мире футбола. Он хочет преуспеть в «Челси», и клуб в него верит»
Фабрицио Романо настаивает на том, что Михаил Мудрик не покинет «Челси».
«Мудрик не ведет активной работы с целью уйти из «Челси», как и его агенты. Ситуация абсолютно спокойная. Он усердно работает над тем, чтобы проявить себя в глазах Энцо Марески.
Поверьте, Михаил Мудрик – один из самых больших профессионалов в мире футбола, потому что он каждый день крайне усердно работает над тем, чтобы стать своей лучшей версией.
Он хочет преуспеть в «Челси», и «Челси» на сто процентов верит в него и готов ждать. Сейчас ничто не указывает [на возможный трансфер]», – сказал инсайдер.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо
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