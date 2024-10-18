Джонни Эванс: «Тен Хаг – сильный духом человек, восхищаюсь им за это. Он всегда очень позитивен и принципиален в том, как хочет работать»
Джонни Эванс поделился мнением относительно тренера Эрика тен Хага.
«Он очень сильный духом человек. Я восхищаюсь им за это.
Вы видите, что он очень принципиален в том, как хочет работать, и в том, какой он человек. Эрик очень редко меняется.
Он демонстрирует настоящую силу и то, кем он себя считает, и кем он хочет быть. Восхищаюсь им за эту силу и мужество. Он всегда очень позитивен.
Это важно, потому что это работа тренеров – создавать обстановку и культуру в клубе, чтобы мы продолжали развивать ее, улучшать результаты и, само собой, положение в чемпионате», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости