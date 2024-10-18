Джонни Эванс: «Тен Хаг – сильный духом человек, восхищаюсь им за это. Он всегда очень позитивен и принципиален в том, как хочет работать»

Джонни Эванс поделился мнением относительно тренера Эрика тен Хага.

«Он очень сильный духом человек. Я восхищаюсь им за это.

Вы видите, что он очень принципиален в том, как хочет работать, и в том, какой он человек. Эрик очень редко меняется.

Он демонстрирует настоящую силу и то, кем он себя считает, и кем он хочет быть. Восхищаюсь им за эту силу и мужество. Он всегда очень позитивен.

Это важно, потому что это работа тренеров – создавать ​​обстановку и культуру в клубе, чтобы мы продолжали развивать ее, улучшать результаты и, само собой, положение в чемпионате», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед » Джонни Эванс .