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Стротман завершил карьеру. Хавбек играл за «Рому», «Марсель», ПСВ, «Дженоа» и сборную Нидерландов

Кевин Стротман завершил профессиональную карьеру.

34-летний хавбек провел прошлый сезон в «Дженоа». На его счету 27 матчей в Серии А и два результативных паса.

На клубном уровне Стротман выступал за «Спарту» из Роттердама, «Утрехт», ПСВ, «Рому», «Марсель», «Кальяри» и «Дженоа».

Также полузащитник провел 46 встреч за сборную Нидерландов.

«Карьера подошла к концу. Спасибо футболу», – написал в соцсетях Кевин Стротман.

Фото: instagram.com

Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Кевина Стротмана
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logoРома
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logoвысшая лига Нидерланды
logoСборная Нидерландов по футболу
logoПСВ
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