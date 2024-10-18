Стротман завершил карьеру. Хавбек играл за «Рому», «Марсель», ПСВ, «Дженоа» и сборную Нидерландов
Кевин Стротман завершил профессиональную карьеру.
34-летний хавбек провел прошлый сезон в «Дженоа». На его счету 27 матчей в Серии А и два результативных паса.
На клубном уровне Стротман выступал за «Спарту» из Роттердама, «Утрехт», ПСВ, «Рому», «Марсель», «Кальяри» и «Дженоа».
Также полузащитник провел 46 встреч за сборную Нидерландов.
«Карьера подошла к концу. Спасибо футболу», – написал в соцсетях Кевин Стротман.
Фото: instagram.com
Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Кевина Стротмана
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости