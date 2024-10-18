Стротман завершил карьеру. Хавбек играл за «Рому», «Марсель», ПСВ, «Дженоа» и сборную Нидерландов

Кевин Стротман завершил профессиональную карьеру.

34-летний хавбек провел прошлый сезон в «Дженоа». На его счету 27 матчей в Серии А и два результативных паса.

На клубном уровне Стротман выступал за «Спарту» из Роттердама, «Утрехт», ПСВ , «Рому », «Марсель», «Кальяри» и «Дженоа ».

Также полузащитник провел 46 встреч за сборную Нидерландов.

«Карьера подошла к концу. Спасибо футболу», – написал в соцсетях Кевин Стротман .

Фото: instagram.com