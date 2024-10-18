Глебов о срыве трансфера в «Спартак»: «Карпин посоветовал мне переходить, если поступит устраивающее «Ростов» предложение» 

Данил Глебов рассказал об отношении Валерия Карпина к его возможному переходу в «Спартак».

Сообщалось , что «Ростов» запросил за хавбека 10+1 млн евро, но красно-белые отказались от сделки.

— Ты признавался, что общался с Карпиным по поводу возможного перехода в «Спартак». Что Валерий Георгиевич тебе посоветовал?

— Не было такого, чтобы он мне прямо советовал уходить или оставаться. У тренера такая позиция: он не хочет лишаться меня как хорошего игрока, но если поступит устраивающее клуб предложение, то как бывший футболист и нынешний тренер он мне посоветовал переходить, – сказал хавбек «Ростов ».