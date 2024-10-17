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Комиссия РПЛ не выявила проблем с полем на «Самара-Арене». Ближайшие матчи пройдут штатно («Матч ТВ»)

РПЛ не выявила проблем с полем на стадионе в Самаре.

Ранее стало известно, что комиссия Мир РПЛ посетила «Солидарность Самара-Арену», на которой проводят домашние матчи «Крылья Советов» и «Акрон».

Как сообщает «Матч ТВ», по результатам проверки комиссия не выявила серьезных нарушений поля на стадионе. Ближайшие матчи в Самаре пройдут в штатном режиме согласно расписанию.

Следующий матч на «Самара-Арене» пройдет в пятницу, 18 октября – «Акрон» сыграет с «Зенитом» в 12-м туре Мир РПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
Самара-Арена
стадионы
logoМатч ТВ
logoАкрон
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