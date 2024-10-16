Луиш Каштру: «Роналду был, есть и будет полон решимости быть лучшим. Когда находишься рядом, понимаешь, почему он – феномен. Криштиану всегда хочет играть и бить рекорды»
Луиш Каштру высказался о работе с Криштиану Роналду.
– Каково было тренировать Криштиану Роналду?
– Криштиану был, есть и будет полон решимости быть лучшим. Это можно видеть каждый день на каждой тренировке. У него есть постоянное желание играть, бить рекорды и забивать самые красивые голы...
Когда находишься рядом с ним, понимаешь, почему он – феномен. Он продолжает играть решающую роль во всем, что делает. Он знает, что футбол дал ему почти все, и очень любит его, – сказал бывший главный тренер «Аль-Насра».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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