Луиш Каштру: «Роналду был, есть и будет полон решимости быть лучшим. Когда находишься рядом, понимаешь, почему он – феномен. Криштиану всегда хочет играть и бить рекорды»

Луиш Каштру высказался о работе с Криштиану Роналду.

– Каково было тренировать Криштиану Роналду?

– Криштиану был, есть и будет полон решимости быть лучшим. Это можно видеть каждый день на каждой тренировке. У него есть постоянное желание играть, бить рекорды и забивать самые красивые голы...

Когда находишься рядом с ним, понимаешь, почему он – феномен. Он продолжает играть решающую роль во всем, что делает. Он знает, что футбол дал ему почти все, и очень любит его, – сказал бывший главный тренер «Аль-Насра ».