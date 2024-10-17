«Выгружать свиней сложнее, чем заниматься в качалке. Когда видишь изможденного отца в конце дня, понимаешь, что путь в жизни не усыпан розами». Капитан «Лечче» Баскиротто о работе в поле и футболе
28-летний капитан «Лечче» дебютировал в Серии А в 2022 году, когда ему было 26. Значительную часть карьеры защитник совмещал игру в футбол с работой в сельском хозяйстве, где он помогал отцу.
«97-98 процентов людей останавливаются при первых признаках трудностей, но я вхожу в оставшиеся 2 процента.
Я попал в Серию А только в 26 лет, но я сделал это, даже если многие в меня не верили. В 13 лет от меня отказался «Кьево», в 18 лет меня отчислили из «Кремонезе», но я использовал каждую неудачу, чтобы снова подняться. Я всегда был сам себе ментальным наставником, с помощью семьи и агента.
После работы в поле сложно жаловаться на тяжелые тренировки. Выгружать свиней из грузовика сложнее, чем заниматься в качалке. Когда видишь полностью изможденного отца, вернувшегося домой в конце дня, понимаешь, что путь в жизни не усыпан розами, что нельзя жаловаться на тяжелую тренировку.
Если кого-то вдохновила моя история, я могу только гордиться этим», – сказал Баскиротто в интервью Men’s Health.
«Вы не увидите меня в футболке за 600 евро, когда мама зарабатывает 700 в месяц. Не могу носить дорогие часы, видя, что у брата их нет». Автор дубля в финале Олимпиады Камельо о деньгах
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