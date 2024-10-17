«Выгружать свиней сложнее, чем заниматься в качалке. Когда видишь изможденного отца в конце дня, понимаешь, что путь в жизни не усыпан розами». Капитан «Лечче» Баскиротто о работе в поле и футболе

Федерико Баскиротто заявил, что работа в поле сложнее игры в футбол.

28-летний капитан «Лечче » дебютировал в Серии А в 2022 году, когда ему было 26. Значительную часть карьеры защитник совмещал игру в футбол с работой в сельском хозяйстве, где он помогал отцу.

«97-98 процентов людей останавливаются при первых признаках трудностей, но я вхожу в оставшиеся 2 процента.

Я попал в Серию А только в 26 лет, но я сделал это, даже если многие в меня не верили. В 13 лет от меня отказался «Кьево », в 18 лет меня отчислили из «Кремонезе », но я использовал каждую неудачу, чтобы снова подняться. Я всегда был сам себе ментальным наставником, с помощью семьи и агента.

После работы в поле сложно жаловаться на тяжелые тренировки. Выгружать свиней из грузовика сложнее, чем заниматься в качалке. Когда видишь полностью изможденного отца, вернувшегося домой в конце дня, понимаешь, что путь в жизни не усыпан розами, что нельзя жаловаться на тяжелую тренировку.

Если кого-то вдохновила моя история, я могу только гордиться этим», – сказал Баскиротто в интервью Men’s Health.

«Вы не увидите меня в футболке за 600 евро, когда мама зарабатывает 700 в месяц. Не могу носить дорогие часы, видя, что у брата их нет». Автор дубля в финале Олимпиады Камельо о деньгах