Канисарес о де ла Фуэнте: «Луис принял Испанию после «провала» на ЧМ и с тех пор создал команду и идею. Он входит в элиту, но не получает признания»
«Луис де ла Фуэнте принял сборную после «провала» на чемпионате мира. С тех пор он создал команду и идею. У него все шло так хорошо, что он выиграл Лигу наций и чемпионат Европы. Думаю, он заслуживает, чтобы его уважали и позволили ему руководить.
Я считаю, что окружение несправедливо к Луису де ла Фуэнте. Внезапно появилась дискуссия вокруг Ямаля, дестабилизирующая ситуацию. Что плохого сделал Луис де ла Фуэнте? Он справился с этим невероятно здорово, как и со всем остальным. Кроме того, он побеждает.
Этот человек согласился продлить контракт, условия которого не соответствуют уровню тренера сборной. Прошли дни и месяцы, пока у Федерации не было президента. Мы не знаем, составлен контракт или нет. Реальность такова, что речь идет о тренере, который входит в элиту, но не получает признания», – сказал бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании.
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