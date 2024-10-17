Канисарес о де ла Фуэнте: «Луис принял Испанию после «провала» на ЧМ и с тех пор создал команду и идею. Он входит в элиту, но не получает признания»

Сантьяго Канисарес считает, что в Испании недооценивают Луиса де ла Фуэнте.

«Луис де ла Фуэнте принял сборную после «провала» на чемпионате мира. С тех пор он создал команду и идею. У него все шло так хорошо, что он выиграл Лигу наций и чемпионат Европы. Думаю, он заслуживает, чтобы его уважали и позволили ему руководить.

Я считаю, что окружение несправедливо к Луису де ла Фуэнте. Внезапно появилась дискуссия вокруг Ямаля , дестабилизирующая ситуацию. Что плохого сделал Луис де ла Фуэнте? Он справился с этим невероятно здорово, как и со всем остальным. Кроме того, он побеждает.

Этот человек согласился продлить контракт, условия которого не соответствуют уровню тренера сборной. Прошли дни и месяцы, пока у Федерации не было президента. Мы не знаем, составлен контракт или нет. Реальность такова, что речь идет о тренере, который входит в элиту, но не получает признания», – сказал бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании.