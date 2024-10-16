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  • Булыкин о Мусаеве: «Рано оценивать его работу, «Краснодар» пока чемпионство не выиграл. Если до зимы будут лидировать, можно говорить о задатках топ‑тренера»
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Булыкин о Мусаеве: «Рано оценивать его работу, «Краснодар» пока чемпионство не выиграл. Если до зимы будут лидировать, можно говорить о задатках топ‑тренера»

Дмитрий Булыкин считает, что рано оценивать работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«Быки» с 27 очками лидируют в турнирной таблице Мир РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям.

«Пока что команда играет, на «Краснодар» приятно смотреть. Сейчас очевидно, что Мусаев держит команду, игроки признали его. Но впереди долгий путь, пока они чемпионство не выиграли. Рано оценивать его работу.

Если до зимней паузы «Краснодар» будет лидировать, то можно будет уже говорить о задатках топ‑тренера», – сказал бывший нападающий «Аякса».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoДмитрий Булыкин
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
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