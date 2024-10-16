Ловчев о шутке Черчесова про казахский язык: «Обыграли бы Словению, никто бы и не заметил. Стас за словом в карман не полезет, ни с кем заигрывать не будет»

Евгений Ловчев прокомментировал шутку Станислава Черчесова о казахском языке.

Напомним, после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что на Черчесова наложили штраф в размере 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей) и провели с ним разъяснительную работу. «Черчесов справится с проблемами в сборной Казахстана, я его хорошо знаю, он человек с характером. Понимаете, там (в Казахстане), как и в большинстве постсоветских республик – беда с футболом. Они если одну игру выиграют, для них это успех на несколько лет. Я знаю об уровне их футбола не понаслышке, у меня там играл сын и даже становился лучшим игроком чемпионата в 2002 году.

Сборная Казахстана никогда не выходила на чемпионат мира или Европы, там невысокий уровень футбола. Так что главная задача тренера – собрать игроков и выставить их на поле, главное, чтоб они были. В результатах сборной Казахстана Черчесов не виноват, семи дней подготовки не хватит никому.

А по поводу того, что он подшутил над журналистом. Ну да, это все посчитали неуважительным, но, если бы они обыграли Словению, никто бы этой шутки и не заметил. А тут проиграли, началось. Стас такой человек, за словом в карман не полезет, может ответить журналистам, ни с кем заигрывать не будет», – сказал бывший полузащитник «Спартака».