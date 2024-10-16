«Пари НН» сыграет с «Ростовом». Поддержите нижегородцев на стадионе!

В 12-м туре Мир РПЛ «Пари НН» встретится с «Ростовом».

Матч пройдет в субботу, 19 октября, в 14:00 на стадионе «Нижний Новгород».

«Пари НН» после 11 туров идет на 12-м месте с 11-ю очками. Ростовчане же расположились на девятом месте, обладая 12-ю очками. Приходите поддержать нижегородцев в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .