«Пари НН» сыграет с «Ростовом». Поддержите нижегородцев на стадионе!
В 12-м туре Мир РПЛ «Пари НН» встретится с «Ростовом».
Матч пройдет в субботу, 19 октября, в 14:00 на стадионе «Нижний Новгород».
«Пари НН» после 11 туров идет на 12-м месте с 11-ю очками. Ростовчане же расположились на девятом месте, обладая 12-ю очками. Приходите поддержать нижегородцев в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости