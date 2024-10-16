«Акрон» встретится с «Зенитом». Ждем всех на домашнем матче против петербуржцев!

В 12-м туре Мир РПЛ «Акрон» принимает «Зенит».

Матч пройдет в пятницу, 18 октября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Акрон» после 11 туров идет на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. Петербуржцы же расположились на третьем месте с 26-ю очками в активе. Приходите на домашний матч против сине-бело-голубых!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .