«Акрон» встретится с «Зенитом». Ждем всех на домашнем матче против петербуржцев!
В 12-м туре Мир РПЛ «Акрон» принимает «Зенит».
Матч пройдет в пятницу, 18 октября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Акрон» после 11 туров идет на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. Петербуржцы же расположились на третьем месте с 26-ю очками в активе. Приходите на домашний матч против сине-бело-голубых!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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