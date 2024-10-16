Реклама
2

«Акрон» встретится с «Зенитом». Ждем всех на домашнем матче против петербуржцев!

В 12-м туре Мир РПЛ «Акрон» принимает «Зенит».

Матч пройдет в пятницу, 18 октября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Акрон» после 11 туров идет на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. Петербуржцы же расположились на третьем месте с 26-ю очками в активе. Приходите на домашний матч против сине-бело-голубых! 

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
натив
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тухель – болельщикам сборной Англии: «Мне жаль, что у меня немецкий паспорт. Надеюсь, я смогу показать, что горжусь этой работой»
1012 минут назад
Месси про «Золотой мяч»: «Лаутаро заслуживает его больше, чем кто-либо другой. Он провел потрясающий сезон, стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил в финале»
814 минут назад
Бен-Йеддер об обвинении в сексуальном насилии: «Я пил по 3-4 дня, я одинок, меня часто предавали. Находил спасение в алкоголе – это самая большая ошибка в моей жизни»
932 минуты назад
Луиш Каштру: «Роналду был, есть и будет полон решимости быть лучшим. Когда находишься рядом, понимаешь, почему он – феномен. Криштиану всегда хочет играть и бить рекорды»
533 минуты назад
Кроос про топ-3 номинантов на «Золотой мяч»: «Винисиус, Беллингем, Карвахаль – в любом порядке. Я бы вручил его и себе. Главное, чтобы его получил игрок «Реала»
21сегодня, 12:09
Хенесс назвал работу Тухеля в «Баварии» «катастрофой» на собрании руководителей клуба
9сегодня, 11:44
«Мбаппе психически не в порядке. Когда кто-то много тусуется и употребляет алкоголь – это нехороший знак. Неймар был таким же». Журналист Молина о форварде «Реала»
85сегодня, 11:36
Невилл о Тухеле в сборной Англии: «Мы вредим самим себе, есть выдающиеся кандидаты из Англии. Саутгейт восстановил веру в наш тренерский цех, но сейчас мы решили пойти другим путем»
46сегодня, 11:03
Приходите работать в Кибер старшим продакт-менеджером. Вместе создадим приложение и сделаем его лучшим на рынке!
сегодня, 11:00Вакансия
Слуцкий о Дзюбе: «Он сильнее 80% форвардов РПЛ, доказывает это, и все продолжают сомневаться: «Хорош ли он для нас…» Блин, хороши ли вы для него?»
21сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Захарян 17 октября возобновит тренировки с «Сосьедадом». Россиянин еще не играл в этом сезоне
10 минут назад
Реднапп о Тухеле в сборной Англии: «Я патриотичен и считаю, что нам нужен английский тренер. Томас пару раз быстро терял работу в клубах»
741 минуту назад
Киберспортивный клуб Aurora – Соболеву: «Саша, готовы предложить тебе контракт стримера, чтобы ты спокойно играл в Доту, а не мучался с «Зенитом» 👍»
46 минут назадКиберспорт
Фанатка «Тоттенхэма» заявила, что болельщик «Брентфорда» ударил ее локтем в лицо, совершил сексуальное насилие и оскорбил в поезде метро. Мужчина был арестован и выпущен под залог
755 минут назад
Мостовой вернулся к тренировкам в общей группе «Зенита» после травмы
3сегодня, 11:55
Парфенов про «стеночки‑забегания»: «Романцева критиковали за несовременный футбол, говорили, что это прошлый век. А теперь полмира пытается так играть»
12сегодня, 11:53
Форвард ЦСКА Мусаев о депрессии: «Многие воспринимают все близко к сердцу, за это нельзя ругать и тем более осуждать. К психологам хорошо отношусь»
2сегодня, 11:45
«Сокол» Казань про 300 тысяч рублей в месяц для таролога: «Это по рынку так. Они же работают как самозанятые. Плюс нам нужен лучший специалист!»
7сегодня, 11:29
Мостовой после выписки из больницы: «Стажировка под вопросом, решу позже. Она точно будет, но пока не понимаю, где и когда. Рисковать не хочется»
13сегодня, 11:13
Губерниев про Глушенкова: «Когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, у него все будет нормально»
8сегодня, 11:12