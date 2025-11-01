У «Зенита» 12 побед и 3 ничьих в 15 последних матчах, поражений нет с августа. Дальше – «Динамо»

«Зенит» не проигрывает два с половиной месяца.

«Зенит» не потерпел ни одного поражения с первой половины августа.

Команда Сергея Семака сегодня обыграла «Локомотив » (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ .

В последний (и единственный в текущем сезоне) раз петербуржцы уступали 9 августа – «Ахмату» (0:1). С тех пор они провели 15 матчей в чемпионате и FONBET Кубке России, в которых одержали 12 побед и трижды сыграли вничью.

5 ноября «Зенит » встретится с «Динамо» в Кубке.