У «Зенита» 12 побед и 3 ничьих в 15 последних матчах, поражений нет с августа. Дальше – «Динамо»
«Зенит» не проигрывает два с половиной месяца.
«Зенит» не потерпел ни одного поражения с первой половины августа.
Команда Сергея Семака сегодня обыграла «Локомотив» (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.
В последний (и единственный в текущем сезоне) раз петербуржцы уступали 9 августа – «Ахмату» (0:1). С тех пор они провели 15 матчей в чемпионате и FONBET Кубке России, в которых одержали 12 побед и трижды сыграли вничью.
5 ноября «Зенит» встретится с «Динамо» в Кубке.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
