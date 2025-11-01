  • Спортс
  • «Локомотив» впервые проиграл в РПЛ – в 14-м туре. Команд без поражений в лиге не осталось
«Локомотив» впервые проиграл в РПЛ – в 14-м туре. Команд без поражений в лиге не осталось

«Локомотив» потерпел первое поражение в Мир РПЛ.

В чемпионате России больше не осталось команд без поражений.

«Локомотив» сегодня уступил «Зениту» в 14-м туре – 0:2. Железнодорожники проиграли впервые – после 7 побед и 6 ничьих.

Московский клуб потерял очки во втором матче подряд. 26 октября была ничья с «Акроном» (1:1).

9 ноября «Локомотив» встретится с «Оренбургом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
