Фото
3

Игроки и тренеры «Крыльев Советов» привились от гриппа

Все футболисты и тренеры «Крыльев Советов» привились от гриппа.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Самарской области.

«Мобильная бригада медицинских работников Волжской районной клинической больницы посетила тренировочную базу футбольного клуба «Крылья Советов», где спортсмены во главе с главным тренером Игорем Осинькиным приняли участие в прививочной кампании и защитили себя и своих близких от гриппа.

Среди футболистов вакцинацию прошли и зарубежные игроки – полузащитник Франко Орозко, защитник Фернандо Костанза и полузащитник Бенхамин Гарре.

Футболисты клуба поддерживают инициативу по вакцинации, понимая, что это не только защита от вирусных заболеваний и их осложнений, но и способ обеспечить стабильность тренировок и матчей, безопасность всех участников спортивного процесса.

Вакцинация – это не просто личный выбор каждого спортсмена, но и проявление ответственности перед командой, болельщиками и обществом в целом. Каждый вакцинированный игрок помогает создать более безопасную атмосферу на тренировках и матчах, что в конечном итоге способствует улучшению результативности и достижению высоких спортивных целей.

Бразильский защитник Костанза отметил, что защита организма от вирусных инфекций помогает уберечь не только себя, но и семью и команду.

В Самарской области более 900 тысяч жителей уже защитили себя от гриппа. Пройти вакцинацию можно в одном из 170 стационарных пунктов», – сказано в заявлении Минздрава.

«Всем людям и спортсменам в том числе необходимо пройти вакцинацию. Здоровье игроков – это основа успешного выступления команды, и профилактика заболеваний играет ключевую роль в этом», – заявил Осинькин.

«Наше учреждение имеет большую практику проведения вакцинации в организованных рабочих коллективах и на предприятиях.

Игроки осознают важность вакцинации, ведь впереди напряженный сезон и болеть спортсменам никак нельзя. Я, как и многие болельщики родного клуба ждем от команды красивых голов и ярких побед», – отметил главный врач Волжской РКБ Сергей Братко.

Фото: t.me/minzdrav63region/10865

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Министерство здравоохранения Самарской области
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Осинькин
Политика
logoБенхамин Гарре
logoФернандо Костанза
logoЗдоровье
logoФранко Орозко
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавбек «Крыльев» Витюгов перенес операцию на крестообразной связке. Он получил травму в матче со «Спартаком» в Кубке
58 октября, 19:11
Нгамале избежал перелома в матче с «Крыльями». Гальдамес приземлился на ногу игроку «Динамо» («Матч ТВ»)
1117 августа, 16:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ман Сити» рассматривает назначение Аморима на случай ухода Гвардиолы
521 минуту назад
Мусиала поставил Кейна ниже Месси, но выше Холанда, Хейлунда, Виртца, Леау
1135 минут назад
Месси – лучший игрок Южной Америки в XXI веке по версии Goal. Роналдиньо – 2-й, Неймар – 3-й, Суарес – 5-й, Роналдо – 9-й, Винисиус – 17-й
75сегодня, 15:50
Переговоры Тухеля и FA – на продвинутой стадии. Стороны могут скоро договориться
16сегодня, 15:31
Мусиала поставил Винисиуса выше Ямаля, Фодена и Бруну, но ниже Гризманна
9сегодня, 15:26
Певец Кевин Ролдан о шутке Пике про вечеринку Роналду после требла «Барсы» в сезоне-14/15: «Было приятно видеть повсюду свое имя и фамилию. Уважаю Криштиану, считаю его образцом дисциплины»
9сегодня, 14:58
«Месси – единственный, кого можно сравнить с Джорданом. Он изменил все, МЛС разделилась на «до» и «после». Сопредседатель «Интер Майами» Асенси о Лионеле
81сегодня, 14:39
Минспорта Казахстана: «Черчесов, предположительно, оскорбил казахский язык. Потребовали провести разъяснительную работу с тренером о необходимости уважения к нему»
200сегодня, 14:36
Глава Ла Лиги Тебас призвал ФИФА отменить клубный ЧМ: «Прямо сейчас. Это не нужно ни игрокам, ни клубам, ни ФИФА»
39сегодня, 14:25
Комитет по борьбе с насилием предложил полностью закрыть стадион «Атлетико» на 2 недели за поведение фанатов в дерби с «Реалом» (As)
15сегодня, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Карпин говорил: «К Промесу в Дубай поедешь». Баринов о штрафах за нарушения ПДД
310 минут назад
Трахтенберг о борще в «Спартаке»: «При Каррере он перестал быть доминантой во втором сезоне. Итальянцы придирчиво относились к русской кухне»
315 минут назад
Агент о Тюкавине в Европе: «Звонят постоянно: «Могу устроить туда-то и туда-то», звучат одни и те же клубы. Зачем Костю куда-то предлагать, если он и так на виду?»
526 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. «Урал» в гостях у «Сокола», «Амкар» победил «Композит», «Торпедо» сыграет с «Балтикой» в среду
229 минут назадLive
Виктор Фонт: «Реал» может подписывать Мбаппе каждый год, от «Барсы» их отличает профессионализм. Но у них нет прозрачности»
1039 минут назад
Гаскойн о Тренте в «Реале»: «Он им подойдет, посмотрите на Беллингема. Так бывает, когда собираешь талантов – как «Барса» с Месси, Суаресом и Неймаром»
547 минут назад
«На сексизмы вообще не обращаю внимания. У нас, к сожалению, это очень популярно и приживается». Смородская о том, что женщины «ничего не понимают в футболе»
10сегодня, 15:57
«Милану» интересен Мастантуоно. За хавбеком «Ривер Плейт» следили «Реал» и «Барса»
3сегодня, 15:39
Тренер «Сокола» Варламов о поиске таролога: «Мне он не поможет – я сам прекрасно понимаю свою команду, игроков. Все молодцы, подняли ажиотаж»
2сегодня, 15:15
Воспитанник «Зенита» Москвичев о переходе в «Спартак»: «На данный момент – нет. Но в жизни, особенно футбольной, бывает всякое»
8сегодня, 15:13