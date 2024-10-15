Игроки и тренеры «Крыльев Советов» привились от гриппа

Все футболисты и тренеры «Крыльев Советов» привились от гриппа.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Самарской области.

«Мобильная бригада медицинских работников Волжской районной клинической больницы посетила тренировочную базу футбольного клуба «Крылья Советов », где спортсмены во главе с главным тренером Игорем Осинькиным приняли участие в прививочной кампании и защитили себя и своих близких от гриппа.

Среди футболистов вакцинацию прошли и зарубежные игроки – полузащитник Франко Орозко , защитник Фернандо Костанза и полузащитник Бенхамин Гарре .

Футболисты клуба поддерживают инициативу по вакцинации, понимая, что это не только защита от вирусных заболеваний и их осложнений, но и способ обеспечить стабильность тренировок и матчей, безопасность всех участников спортивного процесса.

Вакцинация – это не просто личный выбор каждого спортсмена, но и проявление ответственности перед командой, болельщиками и обществом в целом. Каждый вакцинированный игрок помогает создать более безопасную атмосферу на тренировках и матчах, что в конечном итоге способствует улучшению результативности и достижению высоких спортивных целей.

Бразильский защитник Костанза отметил, что защита организма от вирусных инфекций помогает уберечь не только себя, но и семью и команду.

В Самарской области более 900 тысяч жителей уже защитили себя от гриппа. Пройти вакцинацию можно в одном из 170 стационарных пунктов», – сказано в заявлении Минздрава.

«Всем людям и спортсменам в том числе необходимо пройти вакцинацию. Здоровье игроков – это основа успешного выступления команды, и профилактика заболеваний играет ключевую роль в этом», – заявил Осинькин.

«Наше учреждение имеет большую практику проведения вакцинации в организованных рабочих коллективах и на предприятиях.

Игроки осознают важность вакцинации, ведь впереди напряженный сезон и болеть спортсменам никак нельзя. Я, как и многие болельщики родного клуба ждем от команды красивых голов и ярких побед», – отметил главный врач Волжской РКБ Сергей Братко.

Фото: t.me/minzdrav63region/10865