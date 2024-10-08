Хавбек «Крыльев» Витюгов перенес операцию на крестообразной связке. Он получил травму в матче со «Спартаком» в Кубке
Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов прооперирован после травмы колена.
Витюгов получил повреждение в матче Фонбет Кубка России против «Спартака» (1:4) 19 сентября.
Самарский клуб сообщил, что полузащитник успешно перенес операцию на крестообразной связке в одной из клиник Мюнхена. В ближайшее время игрок вернется в Россию и начнет восстановление.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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