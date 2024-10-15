Балогун пропустит 2 месяца. У форварда лидирующего в Лиге 1 «Монако» вывих плечевого сустава
Фоларин Балогун пропустит 2 месяца из-за травмы плеча.
23-летний нападающий получил вывих плечевого сустава во время матча «Монако» против «Ренна» (2:1) в 7-м туре Лиги 1.
Балогун столкнулся с защитником Лео Эстигором и покинул поле на 64-й минуте игры. Сообщается, что процесс восстановления займет до 2 месяцев.
В текущем сезоне Балогун забил 3 гола в 7 матчах Лиги 1. В прошлом сезоне на его счету 7 голов и 5 результативных передач в 29 играх чемпионата Франции.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: L’Équipe
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