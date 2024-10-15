Балогун пропустит 2 месяца. У форварда лидирующего в Лиге 1 «Монако» вывих плечевого сустава

Фоларин Балогун пропустит 2 месяца из-за травмы плеча.

23-летний нападающий получил вывих плечевого сустава во время матча «Монако » против «Ренна » (2:1) в 7-м туре Лиги 1.

Балогун столкнулся с защитником Лео Эстигором и покинул поле на 64-й минуте игры. Сообщается, что процесс восстановления займет до 2 месяцев.

В текущем сезоне Балогун забил 3 гола в 7 матчах Лиги 1. В прошлом сезоне на его счету 7 голов и 5 результативных передач в 29 играх чемпионата Франции.