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Балогун пропустит 2 месяца. У форварда лидирующего в Лиге 1 «Монако» вывих плечевого сустава

Фоларин Балогун пропустит 2 месяца из-за травмы плеча.

23-летний нападающий получил вывих плечевого сустава во время матча «Монако» против «Ренна» (2:1) в 7-м туре Лиги 1.

Балогун столкнулся с защитником Лео Эстигором и покинул поле на 64-й минуте игры. Сообщается, что процесс восстановления займет до 2 месяцев. 

В текущем сезоне Балогун забил 3 гола в 7 матчах Лиги 1. В прошлом сезоне на его счету 7 голов и 5 результативных передач в 29 играх чемпионата Франции. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: L’Équipe
logoРенн
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoтравмы
logoЛео Эстигор
logoФоларин Балогун
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