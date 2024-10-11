Карбони порвал «кресты» на тренировке Аргентины. 19-летний хавбек «Марселя» выбыл минимум на 7 месяцев
Валентин Карбони получил тяжелую травму на тренировке сборной Аргентины.
Как передает TyC Sports, полузащитник «Марселя» повредил левое колено во время занятия в Майами. Обследование показало, что 19-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку.
Ожидается, что Карбони пропустит не менее семи месяцев.
В этом сезоне арендованный у «Интера» хавбек принял участие в 4 матчах Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TyC Sports
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