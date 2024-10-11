Карбони порвал «кресты» на тренировке Аргентины. 19-летний хавбек «Марселя» выбыл минимум на 7 месяцев

Валентин Карбони получил тяжелую травму на тренировке сборной Аргентины.

Как передает TyC Sports, полузащитник «Марселя » повредил левое колено во время занятия в Майами. Обследование показало, что 19-летний футболист порвал переднюю крестообразную связку.

Ожидается, что Карбони пропустит не менее семи месяцев.

В этом сезоне арендованный у «Интера » хавбек принял участие в 4 матчах Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .