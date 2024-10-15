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  • Юристы Рубиалеса отрицают его причастность к коррупции: «Все средства на счета Луиса в Доминикане поступали из Испании и были задекларированы, переводов в Саудовскую Аравию не было»
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Юристы Рубиалеса отрицают его причастность к коррупции: «Все средства на счета Луиса в Доминикане поступали из Испании и были задекларированы, переводов в Саудовскую Аравию не было»

Юристы Луиса Рубиалеса отрицают причастность экс-главы RFEF к коррупции.

Напомним, Рубиалес находится в списке подозреваемых по делу о незаконных сделках и коррупции в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), которую он ранее возглавлял. В марте в штаб-квартире RFEF прошли обыски в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании. Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Обыски также прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде.

Кроме того, Рубиалеса подозревают в отмывании денег на строительных подрядах для RFEF.

Ранее президент национального центра по подготовке тренеров (CENAFE) Мигель Анхель Галан в интервью  Mundo Deportivo рассказал, что у Рубиалеса есть 36 счетов вместо задекларированных 10, а также счета в Доминикане на имя подставных лиц.

«Никаких новых сообщений о Луисе Рубиалесе не появлялось, как и никаких новых признаков преступления, или чего-либо еще.

Прокуратура Доминиканской Республики по запросу испанского правосудия подготовила отчет о средствах на счетах. Было доказано, что все деньги принадлежат Луису или его компании и поступают с испанских счетов, причем 100% этих денег легальны и задекларированы в Испании.

Денег из других источников нет. Все переводы, сделанные Луисом Рубиалесом, сделаны за счет средств, ранее задекларированных в Испании. Ни в Испании, ни в Доминиканской Республике, ни где-либо еще в мире не было, нет и не будет ни одного неучтенного цента, который был бы связан с Луисом Рубиалесом.

Все его доходы на 100% законны и всегда декларировались в Испании. Попытка действовать без открытия банковских счетов была бы предосудительной и незаконной. То, что происходит – лишь клевета, оскорбления и наговоры. Эта незаконная процедура нанесла неизмеримый ущерб испанскому футболу и многим ни в чем не повинным людям. Мы уверены, что правосудие восторжествует.

Он не переводит и не имеет денег в Саудовской Аравии. У Луиса Рубиалеса нет денег на его счетах, и он не получал их ни в какой форме, ни в виде компенсации за землю, ни каким-либо другим способом. У него нет скрытой собственности, он не отмывал деньги – нет ни малейших признаков коррупции.

Даже за 10 жизней Луиса Рубиалеса и остальных пострадавших невозможно будет смягчить и компенсировать такое количество лжи, ущерба и боли, причиненных им самим, их семьям и близким», – сказал один из адвокатов Рубиалеса.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Teleprensa
Луис Рубиалес
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