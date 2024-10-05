Латышонок считает, что Караваев не виноват в голе «Краснодара»: «Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить»
Евгений Латышонок оценил ошибку Вячеслава Караваева в матче с «Краснодаром» (0:2).
«Зенит» проиграл «быкам» на выезде в рамках 10-го тура Мир РПЛ.
— Что случилось в эпизоде с первым голом?
— Это не вина Славы, абсолютно. Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить.
— С Караваевым вы это обсуждали?
— Нет. В раздевалке Слава извинился, но мы ему сказали, что виновата вся команда. Это нормально, такое бывает, – сказал вратарь «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
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