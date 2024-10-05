Латышонок считает, что Караваев не виноват в голе «Краснодара»: «Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить» 

Евгений Латышонок оценил ошибку Вячеслава Караваева в матче с «Краснодаром» (0:2).

«Зенит» проиграл «быкам» на выезде в рамках 10-го тура Мир РПЛ.

— Что случилось в эпизоде с первым голом?

— Это не вина Славы, абсолютно. Мне следовало подсказать ему, что надо не скидывать назад, а просто выбить.

— С Караваевым вы это обсуждали?

— Нет. В раздевалке Слава извинился, но мы ему сказали, что виновата вся команда. Это нормально, такое бывает, – сказал вратарь «Зенита».