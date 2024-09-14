Неймар не сыграет в саудовской лиге как минимум до января. «Аль-Хилаль» не включил травмированного форварда в заявку
Неймар не сможет играть до конца года.
«Аль-Хилаль» не внес бразильского нападающего в заявку на чемпионат Саудовской Аравии. Об этом Marca сообщили официальные источники.
Следующий регистрационный период в лиге начнется в январе 2025 года.
Напомним, Неймар получил травму крестообразной связки колена в октябре 2023 года. Обследования, проведенные несколько дней назад, показали, что футболист еще не восстановился полностью. В ближайшие месяцы он продолжит работать индивидуально.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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