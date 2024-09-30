Неймар вернулся к тренировкам с «Аль-Хилалем». Бразилец вряд ли сыграет до января, он год не выходил на поле
Неймар вернулся к командным тренировкам с «Аль-Хилалем».
К тренировкам 32-летнего нападающего в спортзале добавились занятия на поле, в том числе упражнения с мячом.
Вместе с тем ранее главный тренер саудовского клуба Жорже Жезуш предположил, что бразилец, вероятно, не будет играть еще несколько месяцев. По его словам, планируется еще раз оценить состояние футболиста в январе.
Неймар выбыл более 11 месяцев назад после травмы связок колена, полученной во время матча сборной Бразилии в октябре 2023 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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