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Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Неймаре: «Мы оценим его состояние в январе. Не могу назвать точную дату возвращения»

Тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш рассказал о состоянии здоровья Неймара.

Форвард сборной Бразилии проходит восстановление после травмы крестообразных связок колена. До повреждения Неймар провел за клуб из Саудовской Аравии три матча после перехода летом прошлого года.

В последний раз он выходил на поле в октябре 2023-го.

«Неймар – очень важный игрок, и не только для «Аль-Хилаля», но и для всей лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения. Мы еще раз оценим его состояние в январе», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш.

Неймар начал тренировки с «Аль-Хилалем» после травмы «крестов». Он не играл с октября 2023-го

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
logoСборная Бразилии по футболу
logoтравмы
logoНеймар
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoЖорже Жезуш
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