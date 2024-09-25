Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Неймаре: «Мы оценим его состояние в январе. Не могу назвать точную дату возвращения»
Тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш рассказал о состоянии здоровья Неймара.
Форвард сборной Бразилии проходит восстановление после травмы крестообразных связок колена. До повреждения Неймар провел за клуб из Саудовской Аравии три матча после перехода летом прошлого года.
В последний раз он выходил на поле в октябре 2023-го.
«Неймар – очень важный игрок, и не только для «Аль-Хилаля», но и для всей лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения. Мы еще раз оценим его состояние в январе», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш.
Неймар начал тренировки с «Аль-Хилалем» после травмы «крестов». Он не играл с октября 2023-го
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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