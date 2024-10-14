Гендиректор Серии А о пиратстве: «Последние разработки утешают, так как позволят найти отдельного пользователя и наказать его за преступление во вред всей системе»

Генеральный директор Серии А высказался о футбольном пиратстве.

– Многое делается для того, чтобы ограничить это явление: как вы реагируете на слова о страхах перед подобной законной деятельностью? На ваш взгляд, эти действия являются окончательным решением проблемы пиратства?

– Опасения по поводу законной деятельности – это ложная проблема, потому что тем, кто действует в рамках закона, нечего бояться. И так должны делать платформы и поисковые системы, нельзя считать, что на каждый матч вы легко найдете онлайн адреса для незаконного просмотра. Последние разработки платформы Piracy Shield утешают нас, поскольку позволят правоохранительным органам найти отдельного пользователя и, прежде всего, наказать его за преступление, которое он совершает во вред всей системе.

– Однако платное телевидение испытывает экономические трудности, и предложения лигам по правам достигли потолка. Учитывая экономический вес клубов с точки зрения доходов, на каких вариантах лигам следует сосредоточиться?

– Рынок футбольных трансляций переживает общий момент насыщения и рационализации на международном уровне. Доказательством тому является тот факт, что Премьер-лиге, чтобы сохранить свои доходы, пришлось предлагать на 20% больше матчей, или те трудности, с которыми столкнулась даже ФИФА при продаже прав клубного чемпионата мира, который состоится следующим летом.

Мы сохраняем позитивный настрой, так как в долгосрочной перспективе на рынок могут выйти другие игроки и новые технологии. Сейчас мы живем в эпоху, когда сценарии постоянно меняются. В связи с этим в Серии А мы начали осваивать определенные навыки, чтобы изучать новые возможности, которые могут привлечь внимание будущих поколений болельщиков, – заявил Луиджи Де Сьерво.