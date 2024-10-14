Файзуллаев травмировался на тренировке Узбекистана. Состояние хавбека ЦСКА оценят медики сборной

Аббосбек Файзуллаев получил травму в расположении сборной Узбекистана.

Об этом со ссылкой на помощника главного тренера национальной команды Владо Радмановича сообщил Upl.uz.

Файзуллаев получил травму во время вчерашней тренировки. В настоящее время медики сборной следят за его состоянием.

В этом сезоне Мир РПЛ полузащитник ЦСКА провел 9 матчей, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .