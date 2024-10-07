Пятибратов про 1:1 с «Махачкалой»: «Факел» не может целостно провести весь матч, приходится реагировать тройными заменами» 

Дмитрий Пятибратов оценил ничью «Факела» с «Динамо» Махачкала (1:1) в Мир РПЛ.

— Понятно, что результат не удовлетворяет, хотелось победить. Конечно, оставшиеся матчи будут так же важны, как и сегодняшний. Мы не совсем правильно играли, в начале матча не оказывали давления на соперника, позволили ему спокойно распоряжаться мячом, не было прессинга, не было борьбы, поэтому пришлось реагировать. При такой поддержке болельщиков надо больше забивать.

— Вы вошли в историю РПЛ как первый тренер, сделавший тройную замену в первом тайме. Якимов — вынужденная замена, а остальные?

— Это наша реакция на то, что происходило на поле. Я бы здесь не стал винить конкретно, допустим, Ильина. Это был момент сохранения — он в начале матча получил желтую карточку, будучи нападающим. Мы хотели прессинговать, была вероятность, что могли остаться в меньшинстве, учитывая, насколько он может быть агрессивен. Замена Божина? Нам всем хотелось бы чуть лучше играть в футбол.

— За счет чего удалось прибавить во втором тайме?

— Просто начало первого тайма было, наверное, самое плохое за все время, что я знаю ребят. Был гол, выход один на один, была скованность, на нас давит место в турнирной таблице. Позволили Махачкале делать все, что они хотели. А во втором тайме и после трех замен в первом «Факел» играл нормально.

— Ничья с прямым конкурентом. Дальше будет лучше?

— Сейчас никто не знает, где какой конкурент. Мы дома не потерпели ни одного поражения. Матч с «Динамо » с точки зрения турнирной таблицы нас не удовлетворяет. Значит, надо выигрывать в следующих, без разницы, с кем играть. Команда знает, как надо бороться за результат, просто мы не можем целостно провести весь матч, приходится реагировать тройными заменами, — сказал тренер «Факела ».