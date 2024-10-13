Тюкавин готов тренироваться с «Динамо», агент подтвердил: «У него же не травма, а просто сопли были. Осень на дворе, как-никак»

Агент Константина Тюкавина сообщил, что футболист готов тренироваться с командой.

Ранее форвард «Динамо » пропустил сбор национальной сборной из-за ОРВИ.

«С Костей все хорошо, он готов. Конечно, он начнет тренироваться с «Динамо» в начале недельного цикла. У него же не травма, а просто сопли были. Осень, как-никак, на дворе», – сказал агент Алексей Сафонов .

В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 11 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь .