Тюкавин готов тренироваться с «Динамо», агент подтвердил: «У него же не травма, а просто сопли были. Осень на дворе, как-никак»
Агент Константина Тюкавина сообщил, что футболист готов тренироваться с командой.
Ранее форвард «Динамо» пропустил сбор национальной сборной из-за ОРВИ.
«С Костей все хорошо, он готов. Конечно, он начнет тренироваться с «Динамо» в начале недельного цикла. У него же не травма, а просто сопли были. Осень, как-никак, на дворе», – сказал агент Алексей Сафонов.
В текущем сезоне Мир РПЛ Тюкавин провел 11 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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